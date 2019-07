‘Minister, stel diploma voor hondenbezitter verplicht’

Iets leuks of gezelligs

,,Een landelijk verplichte pré aanschaf-cursus maakt een toekomstig hondenbezitter duidelijk dat het aanschaffen van een hond meer is dan het in huis halen van ‘iets leuks’, ‘gezelligs’ of zelfs een statussymbool. Honden vragen en verdienen een houder met kennis en vaardigheid. En de samenleving ook”, aldus de Hondenbescherming. ,,Nog voordat de hond in huis is cursus volgen, moet net zo normaal worden als rijlessen volgen, voordat men zelfstandig in een auto stapt. Met een hond begeeft men zich in het maatschappelijk verkeer.”

Bijten wordt geregistreerd

De hondenbescherming in maart in deze krant reeds voor een rijbewijs voor hondenbezitters. Toen luidde de organisatie de noodklok over gevaarlijke honden. Uit omvangrijk onderzoek van Bureau Beke uit Arnhem en de Universiteit Utrecht bleek dat ‘hoogrisicohonden’ bovenmatig veel bijtincidenten veroorzaken.



Er komt wel een landelijke registratiesysteem van bijtincidenten. Dat is er nog niet. Elk jaar worden ongeveer 150.000 mensen gebeten door een hond. In 30.000 gevallen is sprake van ernstig letsel en overlijdt er iemand aan een hondenbeet.



Bij de meest ernstige bijtincidenten zijn vooral type honden betrokken zoals pitbulls, staffords, rottweilers en de boerboel. De meeste bijtincidenten doen zich voor in huiselijke kring, waarbij kinderen vaker slachtoffer zijn dan volwassenen. Buiten op straat en in parken worden volwassenen vaker gebeten.