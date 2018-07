Minister: 'We mogen airlines niet dwingen naar Lelystad te verhuizen'

Het ministerie werkt al maanden aan een zogenoemde verkeersverdelingsregel. Die moest een dwingend karakter krijgen om zodoende vakantievluchten van Schiphol over te hevelen naar Lelystad Airport.

Geen dwang

,,De dwingende variant van de verkeersverdelingsregel komt er niet”, zei Van Nieuwenhuizen tijdens het debat. ,,We kunnen geen vakantievluchten of airlines aanwijzen en zeggen: jij gaat verplicht naar Lelystad. Dat is discriminatie, dat mag niet. We draaien het nu om en zeggen: er kunnen alleen vakantievluchten op Lelystad terecht die afkomstig zijn van Schiphol. We hopen dat de Europese Commissie dit wel zal accepteren.”

Quote Het hele bestaans­recht van Lelystad Airport is dat deze luchthaven vakantie­vluch­ten overneemt van Schiphol. Maar de dwingende maatregel die dit voor elkaar moest krijgen, komt er niet. Cem Lacin

De oppositie was ‘not amused’ over de gang van zaken. Cem Lacin van de SP: ,,Het hele bestaansrecht van Lelystad Airport is dat deze luchthaven vakantievluchten overneemt van Schiphol. Maar de dwingende maatregel die dit voor elkaar moest krijgen, komt er niet. Dit is toch krankzinnig?”

Marktbenadering

VVD-Kamerlid Remco Dijkstra ziet het niet zo zwart, hij heeft veel vertrouwen in de marktbenadering waarmee Schiphol - eigenaar van Lelystad Airport - airlines probeert te verleiden naar Flevoland te komen. Dat moet onder andere gebeuren met lage luchthaventarieven, goedkoop parkeren en een snelle afhandeltijd. ,,Ik heb er veel vertrouwen”, zei Dijkstra. ,,Er ligt straks een prachtig vliegveld.”

Dijkstra gaf ook aan heil te zien in het verruimen van de openingstijden. Nu ligt vast dat er vanaf Lelystad Airport alleen tussen zes uur ’s morgens en elf uur ’s avonds gevlogen mag worden, met een uitloop tot middernacht. Minister Van Nieuwenhuizen wees dat plannetje resoluut van tafel: ,,Nee, we gaan de tijden niet aanpassen.”

Europese commissie

De minister legt momenteel de laatste hand aan een ‘afgezwakte’ versie van de verkeersverdelingsregel. De Europese Commissie heeft zes maanden de tijd om de maatregel te beoordelen en goed te keuren.