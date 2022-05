Minister Weerwind: Drone-detectie voor alle gevangenissen in Nederland

MET VIDEO Dringen voor een baan in een hotel, Oekraïense vluchtelin­gen in de rij bij Groot Warnsborn

Hij had op zes, misschien zeven sollicitanten gerekend. Oekraïense vrouwen die de oorlog zijn ontvlucht en sinds weken op een cruiseschip wonen aan de Arnhemse kade, had hij uitgenodigd om te komen solliciteren. En om hun toekomstige werkplek landgoed Groot Warnsborn in Schaarsbergen, op de grens met Arnhem, te zien. Om vragen te stellen en te kijken: is dit iets voor hen?

11:55