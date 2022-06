Minister zegt bezoek aan boer af uit vrees voor diens veiligheid: ‘Vrees dat er wat gebeurt’

Onaangename berichten

Hij is zelf namelijk kritisch op de kabinetsplannen met betrekking tot stikstof en juist daarom graag het gesprek - samen met andere boeren - met de minister aangaan. Sinds vorige week de stikstofplannen bekend werden, krijgt hij dus echter bijzonder onaangename berichten. Over de precieze aard ervan wil de ChristenUnie niets zeggen. Verdam zelf is telefonisch onbereikbaar.



Staghouwer zou te gast zijn in het kader van de ‘ChristenUnie Zomertour’. De Zomertour-avond bij Verdam gaat wel door, maar dan met Tweede Kamerleden Gert-Jan Segers en Pieter Grinwis. ,,Het is belangrijk om ook als de spanning in de samenleving oploopt met elkaar in gesprek te blijven", vindt Segers.



,,Dat gaan we dus ook doen, Pieter Grinwis en ik. Henk Staghouwer was er ook graag bij geweest, maar als dat ten koste dreigt te gaan van de boer waar we op bezoek komen en het raakt aan zijn veiligheid, dan is dat niet verstandig.”