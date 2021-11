Ministerie: Alle stadions extra inspecteren na rapport over honderden scheuren in stadion NEC

Het ministerie van binnenlandse zaken gaat de eigenaren van alle stadions in Nederland vragen om extra inspecties te laten uitvoeren, dat maakte een woordvoerder zojuist bekend. De eigenaren laten elk jaar al een keer zo'n inspectie doen, maar in Nijmegen bleek dat bij zo’n onderzoek eerder dit jaar over duidelijk zichtbare scheuren geen melding was gedaan. Terwijl dat volgens ingenieursbureau Royal Haskoning een teken is dat de tribune is verzwakt.



Het Nijmeegse Goffertstadion voldeed in februari nog aan alle veiligheidseisen, zo constateerde de club in samenspraak met de gemeente Nijmegen, eigenaar van het stadion. Die constatering werd gedaan op basis van een inspectie die omgevingsdienst ODRN had uitgevoerd.