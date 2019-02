Ministerie overspoeld met ruim 9400 zienswijzen op Lelystad Airport: ‘Dit is echt extreem veel’

Update Dader vlucht op scooter na beroving in Wijchen

18:23 WIJCHEN - Op het Sint Jorispad in Wijchen is vrijdagmiddag iemand beroofd van een scooter. De dader gebruikte bij de beroving een mes, zo meldt de politie. De politie is momenteel op zoek naar de dader die na de beroving op de vlucht geslagen is. De scooter is inmiddels weer terecht.