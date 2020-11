Misbruik van meisjes bleef tien jaar lang onder de radar: ‘Nooit signaal gehad’

Twintig kilometer verderop in Terneuzen licht een tweede arrestatieteam de vriendin van de man van haar bed. Ze mogen geen contact hebben met de buitenwereld, behalve met hun advocaten. Wat er aan de hand is, weet niemand. Waterlandkerkje staat voor een raadsel.

Het Openbaar Ministerie wil die maandag in juni 2019 niets kwijt over de inval. Het zorgt voor veel onrust en geruchten in het dorp. Pas twee dagen later komt het OM met een verklaring. De nu 43-jarige Terneuzense T. D. en haar 47-jarige vriend P. P. uit Aardenburg worden gezien als de spinnen in het web van een ernstige zedenzaak.