Misbruikslachtoffer Renald Majoor: ‘Erg geschrokken van grensoverschrijdend gedrag Overmars’

WEHL - Renald Majoor van stichting De Stilte Verbroken , die opkomt voor slachtoffers van (seksuele) intimidatie in de sport, is erg geschrokken van de berichten over grensoverschrijdend gedrag van Marc Overmars. Majoor is als jeugdspeler van Vitesse misbruikt door een begeleider. Hij houdt zich fulltime bezig met de aanpak van misbruik in de sport.

,,Ik schrok heel erg toen ik het bericht hoorde over Marc Overmars. Iemand met zo’n staat van dienst. Maar in de eerste plaats is het heel erg voor de slachtoffers’’, toont de inwoner van Wehl medeleven.

,,Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd en wie de vrouwelijke slachtoffers zijn: sporters of bijvoorbeeld kantoorpersoneel. Maar grensoverschrijdend gedrag is uiteraard onacceptabel”, zegt Majoor.

Goed dat het naar buiten komt

,,Het is zorgelijk dat dit soort zaken gebeuren”, vindt Majoor. ,,Maar het is goed nieuws dat het nu naar buiten komt. Daders komen er niet meer mee weg.’’

,,Ik ben niet verbaasd dat dit gebeurt. De commissie van Klaas de Vries trok in 2017 de conclusie dat een op de acht sporters ervaring heeft met seksuele intimidatie. Dan weet je dat er nog heel veel zaken onder het tapijt liggen.”

Eerste keer dat een sportbestuurder opstapt

Hij verbaast zich erover dat het dit keer om een bestuurder van een sportclub gaat. ,,Daarbij gaat het vaak over sporters in relatie tot trainers en andere mensen er omheen. Maar dat het nu om een bestuurder gaat verbaast mij niet. Net als in andere sectoren komen dit soort dingen helaas voor tussen leidinggevenden en werknemers.’’

,,Voor zover ik weet is het de eerste keer dat een sportbestuurder om deze reden opstapt in Nederland. Maar Overmars zal niet de laatste zijn, verwacht ik. Deze zaak laat maar weer zien dat er echt een cultuurverandering moet komen. Dit soort gedrag is onacceptabel.”