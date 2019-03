Misdaadjournalist Peter R. de Vries over Deventer moordzaak: ‘Nieuw bewijs ontlast Louwes niet’

Het vermeende ontlastende materiaal dat Maurice de Hond aandraagt in Deventer moordzaak levert ‘op zichzelf’ geen enkel bewijs op dat Ernest Louwes onschuldig is. Dat zeggen hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen en misdaadverslaggever Peter R. de Vries. ,,Dit verandert niets aan de zaak.”

Vandaag publiceerde De Volkskrant en opiniemaker de Hond over documenten en foto’s die zijn opgedoken in de Deventer moordzaak. Volgens de krant is daarmee opnieuw bewijs gevonden van vervalsingen door de toenmalige Technische Recherche in Raalte. Louwes’ advocaat Geert-Jan Knoops beweert dat dit een ‘nieuw licht werpt op de zaak.’

Verborgen

Het zou daarbij gaan om ontlastende vingerafdrukken, een nieuwe slachtofferfoto met ontlastende bloedvlek en uit het proces-verhaal zouden cruciale passages zijn verwijderd. Ook zou de blouse van de omgebrachte weduwe Wittenberg uit Deventer niet volgens de geldende normen zijn veiliggesteld. Opiniemaker Maurice de Hond heeft de cd-rom met deze informatie in bezit. Volgens De Hond leverde justitie de documenten en foto's zelf aan bij de verdediging, waarna enkele verborgen bestanden werden gekraakt.

‘Geen nieuwe informatie’

Hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen zegt dat niet te zwaar moet worden gewogen aan de documenten en foto’s die nu zijn opgedoken. Van Koppen hield zich jarenlang bezig met de Deventer moordzaak. ,,Dit materiaal gaat allemaal om het belabberde eerste proces en het bijbehorende politieonderzoek, maar zegt niets over de feiten waarop Louwes uiteindelijk is veroordeeld. Dat is namelijk zijn DNA op de blouse van Wittenberg.”

Volgens Van Koppen zijn de feiten die op de cd-rom naar voren komen al lang bekend. ,,Dat is irrelevant voor de huidige zaak. Het OM heeft ook toegegeven dat er fouten zijn gemaakt in het onderzoek. Maar uiteindelijk is Louwes veroordeeld vanwege het DNA dat op de blouse zat. Hoe komt dat DNA op die blouse?” Van Koppen zegt dat het feit dat de blouse niet volgens de geldende normen is veiliggesteld daar niets aan af doet. ,,Als de advocaat-generaal van de Hoge Raad goed nadenkt zal dit geen enkele invloed hebben op de herziening die nu loopt.”

DNA op blouse

Misdaadjournalist Peter R. de Vries sluit zich daar grotendeels bij aan. ,,Dit is op zichzelf niet ontlastend. Je zou er een aantal vragen over kunnen stellen, maar voor mij is nog altijd duidelijk dat Louwes de dader is. Dit nieuws zal niets veranderen aan het feit dat het DNA van Louwes op de blouse is gekomen.” Dat in het proces fouten zijn gemaakt is volgens De Vries geen reden om te twijfelen aan de juiste veroordeelde. ,,Ook een slecht onderzoek kan leiden naar de juiste dader.”

Herziening