Misdrijf of niet? Politie start in de regio twee keer per dag onderzoek naar doodsoorzaak van overledene

De politie komt in actie - samen met een arts van de GGD - als de doodsoorzaak van de overledene niet met zekerheid vastgesteld kan worden. Bijvoorbeeld omdat de leeftijd van een overledene niet bij een natuurlijk overlijden past, of als er omstandigheden zijn die wijzen op een andere doodsoorzaak. Dat kan een misdrijf zijn, maar ook een zelfdoding of noodlottig ongeval.



In 2018 onderzocht de politie de doodsoorzaak van meer dan 614 inwoners van het verspreidingsgebied van De Gelderlander. Een daling ten opzichte van een jaar eerder. In 2017 werden in diezelfde regio’s 744 ‘verdachte’ doden onderzocht. In de helft van de gevallen bleek de overledene vorig jaar, in 2018, toch een natuurlijke dood te zijn gestorven. De meeste verdachte sterfgevallen waren vorig jaar in Nijmegen: bij 144 overledenen kwam de politie onderzoek doen omdat niet evident sprake was van een natuurlijke dood. In Arnhem gebeurde dat vorig jaar 83 keer.