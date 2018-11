Mishandelde ouderen moeten een plek kunnen krijgen in een reguliere opvang

‘Peru neemt moordenaar Joran van der Sloot opnieuw op de korrel’

8:54 Joran van der Sloot ligt onder vuur van justitie in Peru. De tot 28 jaar cel veroordeelde moordenaar van de Peruaanse vrouw Stephany Flores is verdachte in een nieuw strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. Van der Sloot zou samen met zijn vriendin Leidy 350.000 euro crimineel geld hebben weggesluisd.