Misschien allemaal enorm terecht, maar zo ga je niet met bejaarde zangeressen om

Automobi­list (50) verdwijnt spoorloos nadat hij in het water springt; duikers zoeken tevergeefs

ERP - Een 50-jarige automobilist is na een eenzijdig ongeval nabij het kanaal aan de Bosscheweg in Erp, spoorloos verdwenen. De hulpdiensten hebben in en rondom het water gezocht, maar van de man is geen spoor te bekennen.

18:49