Misstand? Tip de Gelderlander!

Een waardevolle tip gaat over een onderwerp dat belangrijk is voor de samenleving. Jij beschikt als tipgever over concrete kennis, documentatie en/of bewijs. Hoe specifieker, hoe beter. Probeer je te verplaatsen in de lezer van de krant: zou hij willen lezen over de misstand die je aan de kaak stelt? Voorbeelden van goede tips zijn: • Een wethouder maakt zich schuldig aan corruptie. Hier is het bewijs. • Je arts heeft een fout gemaakt en het ziekenhuis wil dat je daarover zwijgt. • Een multinational overtreedt de regels. Kijk maar. • Een minister is een document kwijt. Ik kan een kopie verstrekken. • Binnen deze sportploeg wordt doping gebruikt. • Je bent slachtoffer van een misdaad maar de politie doet niks. • Deze overheidstak houdt cijfers geheim. Hier zijn ze te vinden. We zullen alle tips bekijken en beantwoorden. Dank voor je vertrouwen in ons!

Hoe kun je ons tippen?

- Per mail via online@gelderlander.nl. Dat kan eventueel anoniem, maar voor nadere informatie geven wij de voorkeur aan je naam en telefoonnummer. Die gegevens zullen we dan strikt vertrouwelijk behandelen.



- Via Facebook. Je kunt ons daar rechtstreeks berichten sturen die niet door iedereen gezien worden. Hier is onze Facebookpagina te vinden.



- Per post. Uiteraard zijn we ook nog via de post te bereiken. Dit is het adres: Redactie de Gelderlander, Kaapstander 24, 6541 EX Nijmegen. Op dat adres zijn tijdens kantooruren ook documenten voor ons af te geven.