Moeder (32) van 4 kinderen doodgestoken, buurt reageert geschokt

De buren van de vrijdagavond doodgestoken vrouw (32) in Rozenburg (vlakbij Spijkenisse) reageren een dag later geschokt op het incident. De vrouw laat vier kinderen achter.

Een 33-jarige Rotterdammer, die in de bewuste woning aan de Grote Stern aanwezig was, is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij haar dood.

Reanimatie

Hulpdiensten kwamen kort voor elf uur ter plaatse na de melding van huiselijk geweld. In een woning op de eerste verdieping troffen zij de vrouw zwaargewond aan. Er werd direct gestart met reanimatie, maar dat mocht niet meer baten. De vrouw overleed aan haar verwondingen.

Volgens een buurvrouw had de vrouw vier kinderen; drie jongens en een meisje. Of zij getuige zijn geweest van de steekpartij is niet bekend. Betrokkenen melden dat zij lagen te slapen toen hun moeder werd neergestoken.

Vader?

De verdachte zou de vader zijn van twee van haar kinderen. De politie kan en wil dit vooralsnog niet bevestigen. Er wordt onderzocht wat er aan de steekpartij vooraf is gegaan en welke relatie de man en vrouw hadden. ,,Maar de vier kinderen zijn veilig ondergebracht”, aldus een woordvoerder.

Ambulances spoedden zich vrijdagavond laat naar de woning aan de Grote Stern in Rozenburg. Reanimatie mocht helaas niet meer baten.

De buurvrouw had weinig contact met het gezin. ,,Ze woonden hier pas een paar maanden”, vertelt ze. ,,Wel zag ik haar geregeld met haar kinderen naar school of zwemles gaan. Ik heb ook wel eens een man gezien. Of dat dezelfde man is die is aangehouden, weet ik niet. Ik heb nooit iets van een ruzie of iets dergelijks gehoord, ook niet gisteravond. Ik hoorde alleen ineens heel veel lawaai en sirenes, maar toen was het dus al gebeurd.”

Verschrikkelijk

Een andere buurvrouw is geschokt door het incident: ,,Ik wist wie het was, maar omdat ze hier nog niet lang woonden was het er nog niet van gekomen contact te leggen. Ze kwam heel rustig op mij over. Haar oudste zoon zag ik gisteravond nog lopen. Ik vind het verschrikkelijk voor hen, want die kinderen moeten nu verder zonder moeder.”

Weer een andere bewoner van het appartementencomplex is zo ontdaan dat ze amper woorden kan vinden voor het drama. ,,Ik vind dit zó ontzettend erg, vooral voor die kinderen”, is het enige dat zij kwijt wil.

18 doden

De vrouw is het 18e slachtoffer van dodelijk geweld in de Rotterdamse regio dit jaar en de 2e Rozenburger in een week tijd die door een misdrijf om het leven kwam.

Robby Klomp (44) uit Rozenburg werd in de nacht van maandag op dinsdag in Spijkenisse doodgestoken toen hij zijn vriend wilde helpen. Van de 18 doden die dit jaar in de regio vielen door een misdrijf, kwamen er 10 door messteken om het leven.

Rozenburg ligt midden in de Rotterdamse haven en hoort bij de gemeente Rotterdam. Het telt zo’n 12.000 inwoners.