Moeder Bella bevalt van een vierling • Gratis parkeren tijdens Offerfeest?

GITHA KRIJGT STEEN DOOR HAAR RUIT | Je kent het wel. ’s Avonds laat begin je nog aan een film, waarna je op de bank in slaap sukkelt. Om vervolgens midden in de nacht wakker te schrikken van iets onbenulligs. Zo niet Githa. Zij werd wakker van een knal en rinkelend glas, veroorzaakt door een baksteen die door haar woonkamerraam vloog. De schrik zit er nog goed in. ‘Ik heb heel hard gegild.’

ADRI VERKOOPT Z'N CAMPING | Camping het Groene Eiland in Appeltern wordt overgenomen door het Franse bedrijf Capfun. Eigenaar Adri van Ooijen stopt na veertig jaar, eerder dan gepland, met het bestieren van de camping aan de Gouden Ham.

OMAR (29) OMGEKOMEN IN LENT | Een vrolijke jonge man die hard werkte en altijd voor iedereen klaarstond. Zo omschrijven vrienden de in Lent om het leven gebrachte Omar (29) uit Nijmegen. Bij de plek waar het misdrijf zich afspeelde, is door hen donderdag een monumentje gemaakt.

KABINET DWINGT GEMEENTES TOT OPVANG ASIELZOEKERS | Het kabinet zet de dwangwet ondanks forse kritiek erop toch door. Gemeenten kunnen gedwongen gaan worden tot de opvang van asielzoekers. Wie meer plekken vrijmaakt dan vereist, krijgt een bonus.

MEGACONTROLE LANGS DE A18 | Tientallen boetes, 22.000 euro aan achterstallige belastingschuld en 24 auto’s die in beslag zijn genomen. Dat zijn de resultaten van de grote integrale controle, die donderdag tot laat in de avond duurde op parkeerplaats Stille Wald, langs de A18 nabij Wehl.

GRATIS PARKEREN TIJDENS OFFERFEEST? | De Arnhemse fractie van politieke partij Denk wil niet alleen rond kerstmis feestverlichting in de binnenstad en andere drukke winkelstraten in Arnhem. Op die manier zou ook de islamistische vastenmaand ramadan luister bij gezet moeten worden. De partij wil ook gratis parkeren op een islamitische feestdag, zoals het Offerfeest.

VITESSE IN CRISISTIJD | Vitesse verkeert in een diepe bestuurlijke, financiële én sportieve crisis. Jarenlang wanbeleid wreekt zich in Arnhem. De club, in de voorbije decennia uitgegroeid tot subtopper in Nederland en verwend met Europees voetbal, staat op de rand van de afgrond.

AANGENAMER PROSTAATONDERZOEK | Een nieuw apparaat dat het CWZ in Nijmegen deze week als eerste ziekenhuis in Nederland in gebruik heeft genomen, moet onderzoek naar de prostaat voor patiënten makkelijker maken. Het maakt het mogelijk om met een prik tussen balzak en anus de prostaat te bereiken.

MOEDER BELLA BEVALT VAN VIERLING | Het voorjaar hangt in de lucht in het Lentse dierenparkje De Kleine Kern. Daar is moedergeit Bella maandag van een vierling bevallen. Zeer zeldzaam voor een geit, zeggen vrijwilligers. ,,We hebben de jongste natuurlijk Benjamin genoemd.”

LA BEAUTÉ FRANÇAISE IN BUREN | Restaurant Lagrange in Buren voelt als Frankrijk. Het interieur, de kleding van de bediening en de gerechten ademen la beauté française. Lees hier wat onze recensent er van vond.

LANDELIJKE ING-STORING | ING kampt met een landelijke storing met internetbankieren en de app voor bankieren, bevestigt de bank vrijdagochtend. Klanten kunnen wel inloggen maar geen geld overmaken. Momenteel onderzoekt ING wat er aan de hand is en hoe lang de storing gaat duren, zegt een woordvoerster.

VRIENDELIJKSTE OVERVALLER? | Het was een impuls, zegt Luuk de V., die overval op de Plus-supermarkt in Winterswijk in oktober vorig jaar. Die avond stapt hij, na het drinken van veertien bier en gewapend met een groot mes, de winkel aan de Dingstraat binnen en eist geld.

