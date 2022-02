Moeder Chantal durfde niet naar Winterspelen te kijken: ‘Ik vraag me af of Lindsay het zelf al wel beseft’

Mama Chantal durfde thuis in Etten-Leur niet te kijken en zusje Fay zat op school. Ondertussen schaatste Lindsay van Zundert zich met flair in de finale van het olympisch kunstrijden. ‘En nu vraag ik me af of ze dat zelf wel beseft.’

Chantal Vervuren geeft het ruiterlijk toe: ,,Ik ben geen held, Ik heb niet durven kijken.” Jarenlang toegewerkt naar het moment dat haar Lindsay op de Spelen zou staan en toen werd de spanning haar toch teveel. Toen er gejuich opstak vanuit de huiskamer was de opluchting dan ook groot. ,,Dit is top. Leuk ook dat ze nu allebei haar küren kan laten zien.”

Na het mediaspektakel rond op de openingsdag van de Spelen, had de familie op de dag van de eerste wedstrijd ervoor gekozen om Lindsay in de eigen kleine kring aan het werk te zien. De buurvrouw, een vriendin, de fysio, meer meekijkers waren er dit keer niet. Moeder Chantal had vooraf gezegd dat er een wondertje moest gebeuren om de finale te halen. Zo sterk was volgens haar het deelnemersveld in Peking.

Volledig scherm De openingsceremonie, met Lindsay als vlaggendraagster, beleefde Chantal Vervuren nog te midden van de massaal toegestroomde pers. Op de eerste wedstrijd dag durfde ze zelfs in huislijke kring niet te kijken naar de live-uitzending van de korte kür van haar dochter. © Pix4Profs-Ron Magielse

Blijdschap en ongeloof

Des groter de blijdschap en het ongeloof nadat het de Etten-Leurse titel is gelukt om met een foutloos uitgevoerde kür als 22ste te eindigen, waardoor ze donderdag ook in actie komt op de afsluitende lange (vrije) kür. ,,Al vraag ik me af of ze dat zelf wel beseft”, zegt Chantal Vervuren nadat ze haar dochter had gesproken en haar voor de camera’s had zien staan in de mixed zone. ,,Echte emotie zag ik alleen op het einde van de korte kür. Toen kwam er veel los.”

Het is voor haar wel duidelijk dat ‘Ons Lins’ maar met één gedachte het ijs was opgestapt: ,,Met een goed gevoel de Spelen afsluiten. Daarvoor heeft ze zelfs het risico genomen om met een minder moeilijke korte kür mogelijk de finale niet te halen.”

‘Ze wil de focus vasthouden’

Hoe moeilijker de kür des te hoger kun je immers eindigen. Maar wanneer het fout gaat, zoals op het EK, kom je met een kater thuis. Wat ze nu ziet is een dochter die voor de camera’s de euforie binnenboord houdt. ,,Ze wil de focus vasthouden. Misschien omdat dat de les is geweest van het EK. (Toen alle aandacht vooraf haar daar de das omdeed, red.). Gewoon nog even twee dagen geconcentreerd blijven en proberen een nog betere vrije kür et schaatsen.”

In dat laatste heeft het Etten-Leurse thuisfront alle vertrouwen. ,,Lindsay heeft uithoudingsvermogen. Dat heb je nodig in de lange kür. Dan moet je zeven sprongen laten zien. Vandaag waren er dat drie.”

Volledig scherm Lindsay van Zundert met veel flair in actie tijdens haar korte kür. © EPA

Tegen drie uur moest de andere dochter, Fay, van school worden gehaald. ,,En heb je kunnen kijken”, vroeg moeder. ,,Jazeker”, luidde het antwoord van de KSE-brugklasser. ,,Met de hele klas op het grote scherm. Op het einde hebben we heel hard gejuicht.”

Donderdag kunnen ze er nog een keer voor gaan zitten. Hoe laat? Zover heeft Chantal Vervuren niet vooruit durven kijken, geeft ze toe. ,,’s Morgens weer geloof ik.” En zusje Fay.? ,,Ik ga weer op school kijken.” Of dat kan? ,,Nou, daar dwing ik ze gewoon toe.”