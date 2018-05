Moeder slachtoffer Texas: 'Schutter had het op mijn dochter voorzien'

Verklaring familie

De familie van de schutter liet in een verklaring via een advocatenkantoor weten 'verdrietig en onthutst' te zijn. ,,We zijn net zo geschokt en verbijsterd als ieder ander. We zijn dankbaar voor wat zijn medeleerlingen hebben gezegd, dat Dimitrios een slimme, lieve jongen was. We weten nog niet precies wat er is gebeurd, maar wat we uit de media hebben vernomen strookt niet met de jongen van wie we houden. Wij wachten de uitkomst van het onderzoek af voordat we verder commentaar geven."