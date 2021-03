Moeder van gebeten Sara (10) spoort hondeneigenaar op: ‘Na dat gesprek was ik nog bozer’

Succesvol­le proef haalt bijna alle medicijn­res­ten uit afvalwater: ‘Groot deel komt via urine of ontlasting in het riool’

11:16 WINTERSWIJK - Medicijnresten in het oppervlaktewater zijn een groeiende bron van zorg voor biologen, waterschappen en boeren. In Winterswijk is de afgelopen twee jaar een proef gedaan om deze medicijnresten uit het afvalwater te halen. Met succes.