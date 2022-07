Moeder van gefilmd meisje (16) op Franse camping maakt zich zorgen over aanpak ‘van deze viespeuk’

Ex-stu­dent TU nu stelende zwerver: ‘Ik was vroeger intelligen­ter’

DEN BOSCH/OSS - Hij studeerde ooit aan de TU in Delft. Nu zwerft hij in Oss over straat. De man steelt er kleding en voedsel en slaat in verwarde toestand ruiten kapot. ,,Ik was vroeger intelligenter”, zei de 35-jarige Heeschenaar gelaten tegen de politierechter M. Klinkenbijl.

