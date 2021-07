Moeder van overleden baby Hailey stort in na horen strafeis: ‘Ik heb levenslang, vanaf de dag dat Hailey geboren is totdat ik dood ga’

Man (28) stak uit het niets een andere arbeidsmi­grant in zijn nek, omdat hij ‘een weekje vrij wilde’: OM eist dwangver­ple­ging

13:54 VELP - ,,Ik wil naar Polen vervoerd worden. Hartelijk bedankt voor uw aandacht.” Dat is wat een 28-jarige verdachte van de potentieel dodelijke steekpartij in het hotel aan de President Kennedylaan in Velp 11 januari 2021 alsmaar via de tolk bleef herhalen. De aanklager eiste tbs met dwangverpleging.