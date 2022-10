Moeder verdacht van betrokkenheid bij dood van dochtertje (1) in IJssel

Interieur­bou­wer Delade uit Doetinchem failliet mede door vordering bij failliete scheeps­werf

De Doetinchemse interieurbouwer Delade is dinsdag failliet verklaard door de rechter in Zutphen. Bij het bedrijf werken ruim twintig mensen. Het faillissement is aangevraagd door het Pensioenfonds.

20:44