Moeder vindt vermiste Jaimy na 10 maanden terug • Drie Nederlanders overleden bij vliegtuigcrash

MOEDER VINDT VERMISTE JAIMY NA BIZARRE ZOEKTOCHT | Jaimy, de 26-jarige Nijmegenaar met schizofrenie die sinds juli spoorloos was verdwenen, is na tien maanden vermissing weer terecht. Zijn moeder heeft hem na een bizarre zoektocht teruggevonden in Parijs, waar Jaimy al die tijd in verwarde toestand op straat heeft geleefd.

DIT SPOELEN WE MASSAAL DOOR DE WC EN DAAR ZIJN ZE BIJ DE RIOOLWATERZUIVERING NIET BLIJ MEE | Ze zijn een doorn in het oog bij het waterschap: vochtige doekjes. Nederlanders spoelen deze massaal door de wc. En dát levert bij de rioolwaterzuivering problemen op. Waterschap Drents Overijsselse Delta hoopt dat producenten willen helpen met een oplossing.

DRIE NEDERLANDERS OVERLEDEN BIJ VLIEGTUIGCRASH IN KROATIË | De Nederlandse inzittenden van een in Kroatië neergestort sportvliegtuigje zijn overleden. Het onderzoek op de plek des onheils is nu afgerond, maar er zijn nog veel vragen over de toedracht. ,,De piloot was ervaren, dit is een nachtmerrie.”

KLIMAATDEMONSTRANT TESS LOOPT OP BLOTE VOETEN RICHTING DEN HAAG | Een groep van meer dan honderd wandelaars is zondagochtend vanuit Arnhem begonnen aan een wandeling naar Den Haag. Op initiatief van Extinction Rebellion dat met de wandeltocht wil protesteren tegen subsidie op fossiele brandstoffen.

KNMI GEEFT VOOR ZONDAGAVOND CODE GEEL AF | Het KNMI waarschuwt voor flinke onweersbuien en ander ongeriefelijk weer op zondagavond. De heftige buien kunnen in de provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe zelfs wateroverlast veroorzaken.

SANDRA EN DOCHTER MET DOWNSYNDROOM DE KLOS IN DE EFTELING | Bezoekers van de Efteling kunnen zonder doktersverklaring of overig bewijs een faciliteitenpas aanvragen. Dat bevestigt een woordvoerder van de Efteling na vragen van deze site. Daardoor is het mogelijk dat gasten zonder beperking de rolstoelingang kunnen gebruiken.

Plaquette met beeltenis van Nico Grijpink aan muur van John Bertine Plein '44 is weggehaald

EERBETOON AAN STAMVADER VIERDAAGSEFEESTEN IS PLOTS WEG VAN NIJMEEGSE GEVEL | Het was vier jaar lang hét eerbetoon aan Nico Grijpink, de oprichter van de Vierdaagsefeesten: een fraaie bronzen plaquette in de Augustijnenstraat in het centrum van Nijmegen. De plaat is opeens verdwenen. De familie van Grijpink is verbaasd.

MAN ‘SURFT’ OP DAK VAN RIJDENDE METRO IN AMSTERDAM | Een man heeft zaterdagavond rond 20.00 of 21.00 uur in Amsterdam een stuk op het dak van de metro ‘gesurft’. Het ov-bedrijf GVB doet aangifte.

INEENS BLEEK ARTS FRANK ZELF DOODZIEK TE ZIJN | Freek van Hout is in de kracht van zijn leven. Draait lange, intensieve diensten als arts op de spoedeisende hulp in het Deventer Ziekenhuis, in zijn vrije tijd volleybalt hij. Tot die dag dat hij zijn eigen diagnose stelt. ,,Ik lag daar en dacht: Freek, over een half uur zal niets meer hetzelfde zijn.” Dit zijn de lessen van de spoedarts die zelf patiënt werd.

DEZE JONGEREN ROEPEN OP NIET MEER BANG TE ZIJN OM IETS TE MISSEN | Je kent het wel: toch nog even dat laatste uurtje blijven, omdat je bang bent anders iets te missen. Maar iets missen is helemaal niet erg, zeggen studenten Joep Theunissen (22) uit Cuijk en Tora Meffert (24) uit Ede.Ze willen de term JOMO - joy of missing out - gangbaar maken.

