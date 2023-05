Moeders in Kesteren en Opheusden krijgen de meeste cadeautjes op Moederdag

Moeders in bijvoorbeeld Kesteren en Opheusden worden zondag bedolven onder de zelf geknutselde fotolijstjes, gipsen handafdrukjes en sleutelhangers met ‘ik hou van jou’. Van alle moeders in het verspreidingsgebied van De Gelderlander hebben vrouwen in de gemeente Neder-Betuwe het vaakst vier of meer kinderen.

Dat blijkt uit Moederdag-cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Landelijk spant Urk de kroon. Nergens zijn meer vrouwen met vier of meer kinderen dan daar. Nederland telt zondag in totaal zo’n 5 miljoen moeders. Van hen beleven er zondag 78.000 voor de eerste keer Moederdag omdat ze afgelopen jaar voor het eerst een kind kregen.

Het CBS zette nog meer data op een rij. Zo gaat de daling van het aantal grote gezinnen in Nederland gestaag door. Minder dan een op de tien moeders heeft nu vier of meer kinderen, een op de honderd heeft er zes of meer. Vijftig jaar geleden kwamen grote gezinnen nog veel vaker voor: toen hadden drie op de tien moeders een gezin met vier of meer kinderen.

Biblebelt

Uit de cijfers blijkt dat de meeste grote gezinnen, niet geheel verrassend, nu in de zogenoemde Biblebelt wonen. In die strook van Zeeland naar Overijssel, via bijvoorbeeld Neder-Betuwe en Ede, zijn veel gemeenten waar het aantal (zeer) religieuzen hoog is, zij hebben vaker grote gezinnen.

Op Urk heeft 42 procent van de moeders vier of meer kinderen. Daarna komt Staphorst met 31 procent. Opvallend is ook dat in Limburg, een van oudsher zeer katholieke en kinderrijke provincie, juist steeds minder grote gezinnen voorkomen.

De helft van de Nederlandse moeders heeft twee kinderen. Een op de vijf heeft er drie. De leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen, stijgt al decennia. Die gemiddelde leeftijd ligt nu op 30,3 jaar, stelt het CBS. Begin jaren 70 was dat nog zes jaar eerder: 24,3 jaar.

Ook het aantal vrouwen dat helemaal geen kinderen heeft, gaat omhoog. In 1995 had 11 procent van de vrouwen boven de 50 jaar geen kinderen, inmiddels is dat 20 procent.