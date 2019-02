Moet de krant verantwoordelijkheid nemen en niet over autobranden schrijven?

Volgens hem lokt de krant de branden uit door telkens weer filmpjes en foto's op de site en in de krant te plaatsen en er daarnaast uitvoerig over te schrijven. De media moeten daar terughoudend over berichten, vindt hij.

Het is waar: de aandacht in de media kan leiden tot nieuwe branden. Keihard bewijs voor dat kopieergedrag ontbreekt, maar in het geval van brandstichters is bekend dat ze het nieuws over hun daden volgen en het liefst terugkeren naar de plaats waar ze hun slag sloegen. Hetzelfde copycat-effect wordt gevreesd bij de berichtgeving over familiedrama’s. De schreeuw om aandacht en verwardheid is vaak zo groot, dat mensen in hun wanhoop het dramatische voorbeeld van anderen volgen.