Moet jij vanwege de hoge benzineprijzen uitjes aan je voorbij laten gaan?

oproepjeDe prijzen voor een liter benzine in Nederland breken record na record: voor een liter E10 betaal je inmiddels maar liefst 2,158 euro. Een ritje naar familie of simpelweg woonwerk-verkeer is hiermee duurder dan het in jaren is geweest. Kom jij door de stijgende brandstofprijzen in de problemen? Dan komen we graag met je in contact!