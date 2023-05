Moet Oekraïne bij de Navo? ‘Daar moeten we geen versimpeld plan op zetten, tenzij we suïcidaal zijn, of oliedom. ‘

Heb jij ook een duidelijke mening over deze stelling, of één van de andere stellingen die in deze rubriek terugkomen? We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden in het panel. Aanmelden en reageren kan via online@gelderlander.nl .

Hoewel ook binnen de Navo de belangen divers zijn, is een krachtige samenwerking de enige uitweg naar vrede. Lid van de Navo of niet, Oekraïne verdient voor altijd de steun van ons! Deze oorlog is van ons allemaal. De belangen zijn echt te groot. Poetins dadendrang zal immers niet stoppen na een mogelijke capitulatie. Alle steun aan Zelenski, in het belang van de wereldvrede!

Of het wezenlijk iets verandert aan de actuele situatie weet ik niet, maar het signaal dat we samen die grote vuist maken tegen Poetin kan niet sterk genoeg zijn. Ook nu leveren vele Navo-landen materiaal aan Oekraïne. Dankzij die steun blijft het land gelukkig nog overeind, al kost het vele slachtoffers. Niets lijkt de Russische agressor te stuiten, maar hij voert daardoor wel een zware strijd.

Echter, een ketting is zo sterk als de zwakste schakel en er zitten al wat zwakke schakels in de Navo-ketting. Dus of het lidmaatschap van het als een corrupt bekend staand land en door de oorlog zeer verzwakt Oekraïne deze ketting zal versterken?

Oorlogen zijn verschrikkelijk en van alle tijden. Zolang er machtswellustelingen op deze aarde blijven rondlopen, zal dat ook nooit veranderen. Om de krachten tegen dit soort gevaren te bundelen, is ooit de Navo opgericht. Immers, samen zijn we sterk, was ooit de gedachte daarachter.

Giftig en complex

Het is buitengewoon gevaarlijk om internationale politiek te versimpelen naar een eenvoudig Navo-lidmaatschap. Gaan we good guys en bad guys aanwijzen? Eerlijk gezegd hebben allemaal landen tonnen boter op hun hoofd, Nederland zelf ook. Onze bevolking wilde Oekraïne niet eens geassocieerd land van de EU maken, de Navo is een grote schaalsprong verder. Vergeet trouwens ook niet dat Oekraïne zelf een zeer corrupt land is.

Oekraïne was een vast onderdeel van de USSR, je kan zo’n land niet zo maar lid maken van de Navo. Dat leidt tot enorme geopolitieke spanning met Rusland. Poetin is een gevaarlijk man, zijn bewind heeft de atoomknop onder de hand. Daar moeten we dus geen versimpeld plan op zetten, tenzij we suïcidaal zijn, of oliedom.

De toestand in Oekraïne is giftig en complex, laten we het nou niet versimpelen tot een NAVO-lidmaatschap, zo simpel is het echt niet.

Melvin Könings, Ophemert