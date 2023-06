Mogelijke explosieven in Arnhem • Marieke krijgt boete na helpen vriendin • Kilometerslange file A12

LICHAAM VERMISTE NEDERLANDSE GEVONDEN | In het Braziliaanse Rio de Janeiro heeft de politie in het water van de Guanabara Baai lichaamsdelen gevonden van de Nederlandse Britt Blom, die sinds december vorig jaar was vermist. Dat melden Braziliaanse media. De politie liet woensdag weten dat onderzoek van genetisch materiaal van de lichaamsdelen heeft aangetoond dat het inderdaad gaat om de 36-jarige Nederlandse.

NIJMEGEN DEFINITIEF MEER AUTOLUW | Vaker betaald parkeren. Niet meer met de auto naar de binnenstad. En op meer wegen van 50 naar 30 kilometer per uur: Nijmegen wordt definitief meer autoluw, bleek woensdagavond in een fel debat tijdens de gemeenteraad.

GELDERSE POLITICI EISEN VLEES | Vlees op het menu in het bedrijfsrestaurant. Dat moet, zo stemden de Gelderse politici afgelopen woensdag. Een week later, nota bene op de provinciale vega-woensdag, staat er een pannetje gehaktballen op het buffet. Maar is er nu echt wat veranderd?

STUDENTEN GEBRUIKEN MASSAAL CHATGPT | Studenten maken volop gebruik van ChatGPT voor hun verslagen en werkstukken. De grote Gelderse onderwijsinstellingen worstelen nog met deze nieuwe techniek, zeggen ze.

BABY OVERLEDEN IN WAGEN | Op de parkeerplaats van het Belgische Saint-Joseph-ziekenhuis in Gilly bij Charleroi is woensdag een baby dood aangetroffen in een auto. De moeder, die in het ziekenhuis moest zijn voor haar werk, was de baby in haar wagen vergeten. Het kindje was amper zes maanden oud.

MOGELIJKE EXPLOSIEVEN ARNHEM | In het Arnhemse winkelcentrum Elderhof zijn donderdagochtend twee mogelijke explosieven ontdekt bij lunchrooms. Het winkelcentrum is volledig afgesloten.

EIGENAAR CAFÉ BANG VAN PAKKETJES | De pakketjes met mogelijke explosieven die donderdagochtend zijn gevonden in winkelcentrum Elderhof in Arnhem zijn daar in de vroege ochtend neergelegd door twee jongens in zwarte kleding.

JOS IS RETESLIM MET STROOM | De elektrische auto van Jos Veel (73) uit Eindhoven staat te laden. Later kookt hij zijn potje op inductie en kijkt tv. Op recreatiepark de Hof van Wezel in Beuningen, waar geen stroom is én geen stromend water. Hoe hij dat fikst?,,Als de zon volop schijnt, gaat de energie die ik niet nodig heb de accu’s in.’’

DE DUITSERS KOMEN | Het wordt mooi weer komend weekeinde en daar willen onze oosterburen graag van meeprofiteren. Dat merken de automobilisten en vrachtwagenchauffeurs de hele ochtend al op de A12 tussen de Duitse grens en knooppunt Waterberg bij Arnhem. Ook op de A73 tussen Boxmeer en Cuijk is het druk.

MARIEKE KRIJGT BOETE NA HELPEN VRIENDIN | Haar beste vriendin Anneke (82) heeft alvleesklierkanker en gaat dood. Marijke brengt haar met de auto naar haar ziekenhuisafspraak in Gouda en parkeert zo dicht bij de leenrolstoelen als mogelijk, want lopen is ondoenlijk voor de terminale patiënt. Dan ploft een boete van 319 euro op de deurmat.

BIJ EETBAR KUT IS ALLES K*T | Een glas rode wijn in plaats van witte, bestek dat zonder schaamte op tafel wordt gedonderd, verkeerde zitplaatsen of simpelweg slecht personeel. Apart van elkaar misschien niet zo erg, maar samen zorgt het voor een meer dan vervelend avondje uit eten. Laat dat nou precies zijn waar pop-uprestaurant Eetbar KUT op mikt.

GROTE BRAND NA BOTSING VRACHTWAGENS | Bij een botsing tussen twee tankwagens is op de A16 naar Breda vlak voor de Belgische grens een grote brand ontstaan. Boven de snelweg zijn zwarte rookwolken te zien. Beide chauffeurs zijn op tijd uit hun voertuig geraakt. Er vielen geen gewonden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.