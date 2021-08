‘Mogelijke hack provincie Gelderland maakt plan voor digitale weerbaarheid extra nodig’

‘Nu weer een bom bij Poolse supermarkt Lelystad, terwijl mijn cliënt vastzit, hoe kan dat dan?’

17:42 Van Serginio S. kan niet zomaar gezegd worden dat hij wat te maken heeft met de serie aanslagen op Poolse supermarkten in december en januari. De advocaat van de 26-jarige man die vandaag in een niet-inhoudelijke zitting voor de rechter stond, haalde er zelfs de ‘aanslag’ vannacht in Lelystad bij om dat te onderbouwen. ,,Nu weer een bom daar, u ziet dat het gewoon doorgaat, terwijl mijn cliënt vastzit.”