Mokerslag voor Cillessen, maar hij zwijgt. Waarom?

Louis van Gaal licht keuzes in WK-selectie toe: 'Bij sommige afvallers had ik wel tranen in de ogen’

Louis van Gaal houdt Memphis tegen Senegal op de bank en kiest in de openingswedstrijd voor Vincent Janssen. De bondscoach, die vanmiddag zijn 26-koppige selectie bekendmaakte, toonde zich weer eens openhartig in Zeist. ,,We maken een grote kans op de wereldtitel. Ik wil wereldkampioen worden en de jongens ook.’’

17:20