Mondkapje op, mondkapje af: ziekenhuizen zitten niet op één lijn

Alleen in het Radboudumc in Nijmegen is het mondkapje verplicht, met controles bij de ingang. Vanwege het toenemend aantal coronabesmettingen heeft het CWZ, ook in Nijmegen, de mondkapjesplicht sinds 1 juli weer ingevoerd. Nijmegen stond na de Vierdaagse en de feesten landelijk op nummer 1 wat coronabesmettingen betreft. Rijnstate in Arnhem adviseert bezoekers altijd al om een mondkapje op te zetten, maar van een verplichting is geen sprake.