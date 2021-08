Mondkapjes op middelbare scholen moeten afgeschaft worden

Kruijswijk na tweede plaats in Vuelta: ‘Was niet de bedoeling om in de aanval te gaan’

19:12 Steven Kruijswijk kon in de vijftiende etappe van de Vuelta koploper en latere ritwinnaar Rafal Majka niet meer inhalen. De 34-jarige wielrenner van Jumbo-Visma eindigde in de bergetappe als tweede op anderhalve minuut. ,,Het was niet goed genoeg”, zei Kruijswijk.