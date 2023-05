Monica liet een kattenparadijs bouwen in haar achtertuin: ‘Dan kakt de kat niet bij de buren’

Nu het zonnetje weer schijnt zit Monica graag in haar tuin. In het hoekje dat is overgebleven dan, want ze liet een mega-kattenren plaatsen die zo ongeveer haar halve tuin in beslag neemt. ,,Ach, laten we zeggen dat ik nóg meer van dieren houd dan van mensen.”

Monica is het type vrouw dat haar dieren evenveel liefde geeft als haar kinderen. Zo iemand die álles voor haar vier katten doet. Dus ook haar halve tuin opofferen. Maar zelf ziet ze het niet zo. ,,Zeg je nou opofferen?” De loungeset staat in de hoek, omheind door de kattenren. Zo kan Monica genieten in haar tuinset ‘zonder eerst een half uur te moeten stofzuigen’ en kunnen haar vier volwassen katten lekker door de tuin razen. De zes kittens huppen er achteraan.

Volledig scherm Monica van den Berg geeft raskatten een leuk buitenleven in de tuin. Ze heeft zes super schattige kittens. © Sandra Schimmelpennink

Ze heeft twee Noorse boskatten (een mannetje en vrouwtje), twee Maine Coons en zes Maine Coon kittens (van haar eigen katten), twee konijnen én een chihuahua. Voor wie nog twijfelt hoe groot haar dierenliefde is: ,,Oneindig groot. Trouwens, ik ben dol op álles wat klein en schattig is. Ik werk niet voor niets in de kraamzorg”, zegt ze lachend.

Ik wil niet dat de buurt last heeft van mijn huisdieren. Je laat je hond toch ook niet in de tuin van de buurman kakken? Monica van den Berg , Liet een mega-kattenren in haar tuin plaatsen

Kenzo kakt bij de buren

Het was hoog tijd voor een ‘kattenparadijs’ in Monica’s tuin. Kwestie van de deur open zetten en hup, de katten lopen vanzelf de tuin in, zou je denken. Plankje op de schutting timmeren, bakje water op de grond en klaar is Kees. Maar kater Kenzo kakt graag in de tuin van de buren en een van haar Noorse Boskatten is een ‘schuttingkruiper’ die je constant in de gaten moet houden. ,,Ik wil niet dat de buurt last heeft van mijn huisdieren. Je laat je hond toch ook niet in de tuin van de buurman kakken?”

Volledig scherm Monica van den Berg met haar zes Maine Coon kittens. © Sandra Schimmelpennink

Dat Monica zelf sinds februari in een ‘verdomhoekje’ in haar tuin zit, dat maakt haar niks uit. Bovendien zou ze het zelf omschrijven als de beste plek van het hele kattenparadijs, want ze kan haar viervoeters goed in de gaten houden. ,,Ik ga niet graag op vakantie, ik geniet liever met het gezin - da's dus inclusief tien katten nu - in de tuin. Mij kan je niet gelukkiger maken.” En dat ze niet steeds over haar schouder hoeft te kijken of Indy of Stitch ontsnapt, vindt ze ‘fantastisch'.

Op maat gemaakt

In haar vorige woning had Monica al een kleine ren, maar daar moest ze de katten wel zelf in zetten. Dat ging prima, tot Monica in deze woning besloot met twee van haar vier katten en nestje te willen. Dan moeten papa en mama gescheiden van elkaar worden, voor en na het paren. ,,Toen stond ik voor de keuze, of de kater apart houden, of een nieuwe ren ontwerpen waar álle katten tegelijk naar buiten kunnen. Apart van elkaar.” Ze besloot een ‘peperdure’ kattenren aan te schaffen. Op maat gemaakt. ,,Super luxe.”

Volledig scherm Ook binnen hebben de katten van Monica het fantastisch. © Sandra Schimmelpennink

Monica’s woning heeft twee deuren die toegang geven tot de tuin. De keukendeur opent naast de ren, het ‘vrije’ gedeelte van de tuin. Ze heeft wel hekken tegen de schuttingen laten plaatsen, zodat de katten ook daar niet kunnen ontsnappen. De tweede toegang naar de tuin is vanuit haar woonkamer. Als ze die opent, kan Monica op de bank blijven zitten, want de twee meter hoge ren begint vanaf die deur.

,,Als ik die open dan sta ik gelijk in de ingang van de kattenren. Je kan die ruimte zien als de gang, waar de kattenbak ook staat. Rechts zit een deur naar mijn ‘haarvrije’ loungeset, links een deur naar het vrije gedeelte van de tuin en rechtdoor nog een deur naar de kattenren. De échte ren, de woonkamer als het ware.”

Vader Kenzo ligt in een huisje, de poezen op de ligplankjes in de ren. Die laatste deur is de deur naar het kattenparadijs. ,,De katten vinden het heerlijk.” En dat allemaal in een Zierikzeese achtertuin, waar Monica inmiddels haar eerste nestje heeft verwelkomd. Zes superschattige kittens. En ja, ze zijn allemaal al verkocht.

Volledig scherm Mama poes McKenzie is ook blij met haar buitenverblijf. © Sandra Schimmelpennink