'Monsterzege’ voor GroenLinks in Rheden: van drie naar vijf zetels

Verkiezingen2022RHEDEN - GroenLinks is de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Rheden. De partij wint twee zetels en is nu met vijf van de 27 zetels de grootste in Rheden.

GroenLinks neemt in Rheden de koppositie over van de VVD, die een zetel verliest. Net als PvdA, D66 en GPR Burgerbelangen hebben de Rhedense liberalen nu vier zetels. Dat blijkt uit de voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Het was een nek-aan-nekrace, waar GroenLinks na het tellen van de laatste stemmen als winnaar uit de bus kwam.

Quote Wij zeggen al jaren dat je de Posbank moet sluiten voor autover­keer Tim Endeveld, Fractievoorzitter GroenLinks

,,Een geweldige uitslag", reageert GroenLinks-fractievoorzitter Tim Endeveld. ,,Dit had ik niet verwacht. Hier hebben we vier jaar lang hard voor gewerkt.”

Volgens Endeveld is de afsluiting van de Posbank belangrijk geweest bij de verkiezingsoverwinning van GroenLinks: ,,Wij zeggen al jaren dat je de Posbank moet sluiten voor autoverkeer.”

‘Landelijk effect’

Net als de VVD verliest ook het CDA een zetel. De christendemocraten blijven steken op drie zetels. Lijsttrekker - en nu nog wethouder - Marc Budel wijt het verlies van zijn partij aan het landelijke effect. Dat doet ook VVD-lijsttrekker Yola Hopmans: ,,Dit is erg jammer, maar de kiezer heeft gesproken.”

Quote We hadden gerekend op één zetel en heel stiekem gehoopt op twee Theo Kooijmans, Volkspartij Politiek Rheden

De Christen Unie, onderdeel van de huidige coalitie in Rheden, blijft steken op één zetel. De nieuwe politieke partij Volkspartij Politiek Rheden (VPR) wist twee zetels te veroveren. ,,We hadden gerekend op één zetel en heel stiekem gehoopt op twee”, zegt lijsttrekker Theo Kooijmans. Hij is blij met het resultaat. Ook Thomas Eskes (GPR Burgerbelangen) is blij. Zijn partij won een zetel en heeft er nu vier. ,,Die extra zetel hebben we te danken aan onze oppositie tegen de windmolens in Spankeren", denkt Eskes.

Grote partij deed dit jaar niet mee

De grootste verliezer was al op voorhand bekend. De SP, vier jaar geleden goed voor vier zetels, deed ditmaal niet mee aan de verkiezingen. Grote winnaar in 2018 was de VVD, de partij behaalde toen vijf zetels. Daarna volgden, CDA, SP en PvdA, allemaal met vier zetels. D66 verloor in 2018 nog flink. Ze ging toen van vijf naar drie zetels. Nu wint D66 een zetel in Rheden en gaat van drie naar vier. ,,Dit plaatje had ik vooraf niet bedacht", zegt fractievoorzitter Erik Roumen over de uitslag.

PvdA-lijsttrekker en -wethouder Gea Hofstede vindt het een prachtige uitslag. Haar partij was in een nek-aan-nekrace verwikkeld met GroenLinks, D66, GPR Burgerbelangen en VVD. ,,De kiezer heeft progressief en sociaal gekozen", zegt Hofstede. ,,Het klimaat is heel belangrijk. De SP-stemmen zijn op links gebleven, maar dat is mijn duiding.”

