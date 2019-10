Mooi dat het betreffende bedrijf niet aan de zwarte pieten wil tornen

Dader liet hamer achter en stak eigen hand in de fik na brandbom Het Dak van de Markt in Veenendaal

29 oktober VEENENDAAL - De dader die in september van dit jaar een brandbom naar binnen gooide bij café Het Dak van de Markt in Veenendaal, liet de klauwhamer achter waarmee hij de ruit kapot sloeg. Ook stak hij tijdens zijn actie zijn eigen hand in de fik. Hij moest hard wegrennen voor de enorme explosie die seconden later de deuren van het café eruit zouden blazen.