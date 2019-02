Mooi dat kinderen zo begaan zijn met het milieu

Drie harde knallen, daarna brand in woning in Tiel

7:42 TIEL - In de Burgemeester Van Altenastraat in Tiel heeft afgelopen nacht brand gewoed in een woning. Een buurtbewoner zag twee jongens wegrennen na harde knallen, en vermoedt dat het om benzinebommen ging die naar binnen zijn gegooid. Ook is een ruit van een auto op de oprit ingetikt.