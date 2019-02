Mooi weer! Kun je die winterbanden alweer inwisselen?

Het is de warmste februari ooit gemeten. Mensen nemen van de gelegenheid gebruik om terrassen op te zoeken en langs rivieren en plassen te zonnebaden. Ook de horeca heeft het druk, maar hoe zit dat met de garages in de regio? Zijn er mensen die, met de zomer in de bol, hun winterbanden willen wisselen?

Quote Bij onze Oosterbu­ren kun je namelijk een boete krijgen als je je winterban­den er te vroeg af haalt. Wilco van der Steen, Kwikfit Nijmegen ,,Ja, die zijn er zeker,’’ zo laat Wilco van der Steen van de Kwikfit aan de Mariaweg in Nijmegen weten. ,,We hebben voor aankomende week al wat afspraken staan. De klant is koning, maar hij raadt het niet aan om nu al winterbanden te wisselen. ,,Als je vaak voor je boodschappen naar Duitsland rijdt, raden we het wisselen van je winterbanden sowieso ten strengste af. Bij onze Oosterburen kun je namelijk een boete krijgen als je je winterbanden er te vroeg af haalt.’’

Ook Garage Teerink in Doetinchem en Garage Latta in Herveld geven aan dat de afspraken langzaam beginnen binnen te druppelen. ,,Al valt het hier nog reuze mee. Het is er ook nog niet de tijd voor’’, vertelt de garagehouder in Herveld.

Wanneer moet je ze wisselen dan?

,,Het kan vriezen, het kan dooien’’, begint André Teerink uit Doetinchem. ,,Je kunt ze er wel onder willen met dit weer, maar het kan nog alle kanten op. We hebben ook nog veel mensen die juist nog winterbanden willen voor ze op wintersport gaan. Eind deze week regent het weer en het kan bij wijzen van spreken volgende week weer vriezen. Het is beter als je nog even een maand wacht met het wisselen van je winterbanden.’’

Quote Het kan vriezen, het kan dooien. Je kunt wel zomerban­den willen, maar het is niet aan te raden. André Teerink, Garage Teerink Doetinchem

Ook BOVAG-woordvoerder Tom Huiskens beaamt dit. ,,Pas als het écht voor een langere periode warm is en blijft, hoef je pas je winterbanden te verwisselen. Vorige maand sneeuwde het nog, en volgende week regent het weer. Ook vriest het vaak nog 's ochtends. Over het algemeen is het aan te raden om in maart je banden te wisselen.’’