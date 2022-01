Mooie beelden: man die al 80 dagen op ic ligt van ziekenhuis in Ede speelt pianoduet met verpleegster

Tachtig dagen bracht de man al door op de ic. Gedurende zijn tijd daar gaf hij bij het personeel aan de langgekoesterde wens te hebben om eens te kunnen spelen op de piano die het ziekenhuis in Ede in de hal heeft staan.



Toen de man sterk genoeg was, liet ic-verpleegkundige Annemieke Wijnne zijn wens in vervulling gaan. Ze reed de man naar de hal en nam samen met hem plaats achter de piano.



Met zijn tweeën speelden ze een aantal nummertjes. Op een video die door het ziekenhuis is gedeeld op sociale media is onder meer het Seek Ye First van Karen Lafferty te horen, een populair christelijk muziekstuk dat ook in Nederland (waar het ‘Zoek eerst het koninkrijk van God’ heet) zeer bekend is.