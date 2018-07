Moordenaar Anne Faber gaat in hoger beroep tegen celstraf van 28 jaar

Michael P., die is veroordeeld tot 28 jaarcelstraf en tbs voor de moord op Anne Faber, gaat in hoger beroep tegen die straf. Het Openbaar Ministerie bevestigt aan het AD dat P. in hoger beroep is gegaan.

P. werd bij zijn aanhouding in oktober 2017 fysiek hard aangepakt door het arrestatieteam en werd geïntimideerd door een gemuilkorfde politiehond. Ook werd hij verhoord zonder dat hierbij een advocaat aanwezig was. De officier van justitie gaf hier toestemming voor in de hoop P. te overrompelen, zodat hij het politieteam naar Anne zou brengen. Volgens de rechtbank had dit niet mogen gebeuren, maar heeft zijn strafproces hiervan geen nadeel ondervonden.

Na het vonnis van de rechtbank lieten advocaten Dorrestein en De Korte al weten te zinnen op een hoger beroep. ,,Op een aantal essentiële onderdelen is het verweer van de verdediging niet gevolgd. Zo is het door de rechtbank geconstateerde vormverzuim met betrekking tot de aanhouding niet gesanctioneerd”, zeiden zij toen.

Gewetenloos

De rechtbank oordeelde hard over P. in haar vonnis, die een 'een gewetenloze en nietsontziende man' werd genoemd die zo lang als mogelijk uit de samenleving moet worden geweerd. ,,De manier waarop hij is omgegaan met het lichaam van Anne geeft blijk van een volledig gebrek aan respect voor zijn medemens, vergaande berekening en uitzonderlijke gewetenloosheid.” De celstraf van 28 jaar en tbs met dwangverpleging was conform de eis van het Openbaar Ministerie.