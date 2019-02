Moordenaar van hun dochter komt vandaag mogelijk vrij: ‘Maartje zit in ons hart. De dader laten we los’

Hij weet nog niet of hij er vanmiddag bij wil zijn, bij moment dat de moordenaar van zijn dochter waarschijnlijk definitief vrij komt. Erik Pieck laat het afhangen van zijn gevoel. Zijn vrouw Mieke blijft in elk geval thuis in Kampen, bang voor de confrontatie met Jan H. ‘Maartje zit in ons hart, haar houden we vast. De dader laten we los.’