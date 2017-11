Moordverdachte kon geen aangifte doen

NIJMEGEN/ BEUNINGEN - De verdachte van een moord in Nijmegen is een half uur voor zijn daad weggestuurd door de politie. Peter B. wilde op het bureau aangifte doen van mishandeling. Toen dat niet kon, nam hij wraak door de man die hem geslagen had, dood te steken.

,,Dan los ik het zelf wel op.'' Met die woorden beent de 41-jarige Peter B. uit Beuningen zaterdagnacht 29 april om half twee weg bij het politiebureau in Nijmegen. Twee agenten kijken hem na. B. rijdt boos naar huis, pakt een mes en keert terug naar Nijmegen. In café De Sportcentrale steekt hij in op Berry van den Berg. De 51-jarige Nijmegenaar overlijdt de volgende ochtend aan zijn verwondingen.

Eerder die nacht is B. uit het café gezet. Volgens B. werd hij kort daarvoor door het latere slachtoffer geslagen. Beide mannen kenden elkaar en lagen elkaar niet. B. heeft een bebloede lip. Zijn kunstgebit is door de klap in tweeën gebroken. B. meldt zich bij het bureau aan de Stieltjesstraat. Dat is dicht.

Op het bordes staan twee agenten. Die maken later tot drie keer toe een verslag van het bordesgesprek. Ze horen B. zeggen dat hij het allemaal zelf 'wel zal regelen'. ,,Waarom zijn de agenten niet met hem meegegaan naar het café? Dan is de kans immers groot dat er nog getuigen waren'', zo vraagt B.'s advocaat Arnout Schadd zich af. ,,In het eerste proces-verbaal stellen de agenten dat B. zonder getuigen geen sterke zaak had. In het tweede en derde proces-verbaal worden de agenten hulpvaardiger maar wil Peter B. nergens aan meewerken. Dat geloof ik niet. Waarom ging mijn cliënt na de klap direct naar het bureau als hij geen aangifte had willen doen?''

Inschattingsfout

Schadd wil 'het wegsturen' niet aangrijpen om vandaag voor de rechtbank minder straf te bepleiten. ,,De politie moet echter eerlijk rapporteren. Mogelijk had de politie het die nacht hartstikke druk en hebben de agenten een inschattingsfout gemaakt. Zeg dat dan. Dan is het klaar. Mijn cliënt zegt dat hij juist emotioneel was. Dat past ook in zijn gedrag. Hij werd extra gefrustreerd toen de politie hem niet serieus nam.''

De politie zegt na overleg met het Openbaar Ministerie niet te kunnen reageren zolang de zaak onder de rechter is.