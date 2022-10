Moskou vreest dat Oekraïne ‘vuile bom’ wil inzetten

De Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe heeft in een telefoongesprek met zijn Franse ambtgenoot Sébastien Lecornu beweerd dat Kiev van plan is een radioactieve bom te droppen om Moskou in diskrediet te brengen.

Sjojgoe "heeft zijn bezorgdheid overgemaakt over mogelijke provocaties door Oekraïne met behulp van een vuile bom", zo zei het Russische ministerie van Defensie zonder bewijzen te geven voor de bewering, die Moskou ook eerder al liet horen. Ook het Russische staatspersbureau Ria Novosti beweerde dat Kiev een tactische kernbom ontwikkeld had en bereid was de bom op eigen bodem tot ontploffing te brengen "om een hevige anti-Russische campagne" uit te lokken.

Oekraïne heeft van zijn kant Rusland ervan beschuldigd dat het een "vuile bom" wil inzetten, een conventioneel explosief dat radioactief materiaal verspreidt.

Eerder deze week waarschuwde de Oekraïense president Zelensky dat Rusland zware explosieven zou gebruiken om een dam op te blazen.

De Russische invasie in Oekraïne, die acht maanden geleden begon, zit in het slop en sommige Russische eenheden zijn in het defensief nu Oekraïne grondgebied aan het heroveren is. Op die achtergrond neemt de vrees toe dat Rusland tactische kernwapens zou inzetten. Moskou ontkent dat het zulke plannen heeft.

Sjojgoe telefoneerde vandaag niet alleen met zijn Franse ambtgenoot, maar ook met de Turkse minister van Defensie Hulusi Akar, zo deelde het Russische ministerie nog mee. Ook had hij met de Britse minister van Defensie Ben Wallace een gesprek over de toestand in Oekraïne. Vrijdag sprak hij over de telefoon met de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin.