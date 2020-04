Motorrijder, blijf thuis: ‘Je wilt de zorg niet extra belasten’

Het is een dilemma waar er in coronatijd zoveel van zijn. Kun je nog hardlopen in het park? Kan je als wielrenner op zijn minst nog figuurlijk het snot voor de ogen rijden?



En mag je als motorrijder met wat vrienden eropuit? Op veel van die vragen luidt het antwoord nu toch nee.



De ANWB deed een oproep aan álle motorrijders om niet op pad te gaan. Motorrijders hebben een groter risico om gewond te raken bij een ongeluk en om de ziekenhuizen te ontlasten, kunnen ze maar beter helemaal de weg niet op gaan, aldus de ANWB:



‘Mooi voorjaarsweekend om te gaan wielrennen of motorrijden? Doe het niet, blijf thuis. Zoek de risico’s niet op en voorkom ongelukken. Zo kunnen we samen de zorg ontlasten zodat zij kunnen doen wat nodig is’, twitterde de automobilistenclub.