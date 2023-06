Motorrijder scheurt met 299 km/u • Ongeloof en woede bij klanten • Bestuurder Lingecollege treedt terug

Geen tijd gehad om het nieuws te volgen? Wij hebben de oplossing. De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van vrijdag 23 juni.

VALSE WEDUWESPIN | Na de valse wolfspin zijn nu kogelspinnen (die ook wel valse weduwen worden genoemd) met een enorme opmars bezig. De afgelopen twaalf maanden is er sprake van een verdrievoudiging, vergeleken met het jaar ervoor.

BEWONERS DENKEN DOCHTER TE HOREN | Inbrekers hebben vrijdagochtend rond 03.00 uur spullen proberen te stelen bij een huis aan de Markt in Eersel, maar de bewoners wisten dat te voorkomen.

ECHTPAAR NEEMT AFSCHEID | De komst van discounter Action naar Dinxperlo in 2001 was ‘even slikken’ voor het echtpaar Raterink en hun gelijknamige warenhuis in het grensdorp. Maar door het blijven bieden van kwaliteit in hun keur aan producten, bleef het bedrijf bloeien. Tot eind dit jaar, als Ben (65) en Karine (63) er alsnog mee stoppen. ,,Je kunt het je zo gek niet bedenken, of we hebben het.”

CHAUFFEUR MERKTE NIETS VAN ONGELUK | Een 64-jarige beroepschauffeur uit Tilburg toonde zich donderdag nog altijd ontdaan over het ongeval, waarbij hij vorig jaar een inwoonster van Huissen aanreed. Zij overleefde het niet. De chauffeur moest zich gisteren verantwoorden voor de rechtbank in Arnhem. ,,Ik heb haar nooit gezien.”

BESTUURDER LINGECOLLEGE TREEDT TERUG | Bestuurder Toine Schinkel van het Lingecollege in Tiel treedt af. Dit heeft de raad van toezicht van de middelbare school vrijdagochtend in een persverklaring laten weten. Schinkel lag onder vuur van medewerkers van het Lingecollege. Die stellen dat hij al jarenlang wangedrag vertoont.

ONGELOOF EN WOEDE BIJ KLANTEN | Ongeloof en woede overspoelt de klanten van de viskraam van Sebastiaan en Marloes bij het winkelcentrum van Alteveer in Arnhem. Al bijna acht jaar is het elke donderdag smullen geblazen aan de Beethovenlaan, maar dat is plots voorbij. Uitgerekend op het moment van de aanvang van het nieuwe haringseizoen.

TIENER WAS DOODSBANG | De jongste passagier van de Titan, het duikbootje dat implodeerde tijdens de expeditie naar het wrak van de Titanic, heeft geaarzeld over de trip. Suleman Dawood (19) was eigenlijk doodsbang, maar ging uiteindelijk toch mee om zijn vader Shahzada (48) een plezier te doen.

KIKI VAN ES MAG HOPEN OP WK | Eigenlijk had Kika van Es (31) haar voetbalcarrière al vaarwel gezegd. Ze was zwanger en besloot voor haar kinderwens te gaan. Door een miskraam liep dat echter helemaal anders. Nu zit ze bij de voorselectie van de Oranje Leeuwinnen en hoopt ze haar carrière af te sluiten met het WK in Australië en Nieuw-Zeeland.

MOTORRIJDER SCHEURT MET 299 KM/U | Levensgevaarlijk. Zo valt de actie van een motorrijder op de oude N18 misschien wel het best te beschrijven. De snelheidsduivel tikte onlangs bijna de driehonderd kilometer per uur aan tussen de kruising Danspaleis en Eibergen. De beelden werden vervolgens doodleuk online gezet.

HOUDT ZOMERS WEER AAN? | Houdt het zomerse weer aan, ook na het aankomende tropische weekend? ,,We zijn ontzettend verwend door het weer van de afgelopen weken. Na het weekend koelt het weliswaar iets af, maar we leven echt nog wel boven onze stand.

ANTONETA WERD DOODGESTOKEN | De dinsdagochtend doodgestoken medewerkster van Albert Heijn is de 36-jarige Roemeense Antoneta Gjokja, die sinds een aantal jaren in Den Haag woonde. Ze laat een echtgenoot na met wie ze een liefdevolle relatie had. Vrienden, familieleden en oud-collega’s zijn in diepe rouw na de schokkende dood van de ‘altijd vriendelijke en hardwerkende’ vrouw.

TÓCH WEER VIERDAAGSEVUURWERK | Het eind leek in zicht, tóch is er op de zondag van de Vierdaagsefeesten opnieuw een vuurwerkspektakel boven de Waal in Nijmegen. Het ongemak is groot. De organisatie wilde een milieuvriendelijkere droneshow houden, maar is er financieel niet uitgekomen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.