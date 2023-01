Motorrijder tientallen meters over asfalt geslingerd na aanrijding, motor vat vlam

OORLOG OEKRAÏNE LIVE | Kiev: nog eens 500 Russische soldaten dood of gewond bij artillerie-aan­val

Bij een Oekraïense aanval in de regio Cherson in het zuiden van Oekraïne zouden op oudejaarsavond ongeveer vijfhonderd Russische soldaten zijn omgekomen of gewond zijn geraakt, melden Oekraïense autoriteiten. Het nieuws komt een dag na berichten over een raketaanval op een tijdelijke Russische basis in de regio Donetsk. Daarbij sneuvelden dezelfde avond volgens Kiev zon’n 400 Russen maar Moskou spreekt van 63 doden. Volg alle ontwikkelingen van de oorlog in ons liveblog hieronder.

19:21