Motorrijder zwaargewond • Bij Jinek zat een monster • Conducteur Mario greep in bij steekpartij in trein

PRIKKELENDE DUITSE LESSEN | ‘Praat als een ECHTE Duitser’, of ‘Echte Bayern-fans kennen deze drie weetjes!’ Met dit soort video’s probeert docent Yadi Dragtsma uit Arnhem de Duitse taal aantrekkelijker te maken voor leerlingen. Hij fotoshopt zichzelf zelfs als nazikopstuk.

MOKERSLAG VOOR EX-BOER | Hij is er kapot van. Na bijna zeven jaar knokken tegen de gemeente Apeldoorn, is het over en uit voor Gerrit van den Brink. De hoogste rechter heeft de knoop doorgehakt en de uitspraak is catastrofaal voor de ex-boer uit Uddel. Zijn bijna voltooide dubbele woning, waarop al sinds 20 oktober 2016 een bouwstop rust, moet tegen de grond.

MOTORRIJDER ZWAARGEWOND | Een motorrijder is vrijdagochtend zwaargewond geraakt bij een botsing met een vrachtwagen. Rond 07.50 uur ging het mis op de Koningsweg (N310) bij Arnhem.

GEEN TREINEN DIEREN ARNHEM | Er rijden vrijdagochtend geen treinen tussen de stations Dieren en Arnhem Centraal, vanwege een aanrijding op het spoor. De storing duurt tot zeker 13.15 uur, aldus de Nederlandse Spoorwegen.

BIJ JINEK ZAT EEN MONSTER | Ze dacht dat ze voorbereid was op het interview met de Haagse zaaddonor Jonathan Meijer bij Jinek. Maar niets was minder waar, merkte Angela de Jong.

FOEFJE VOOR JE PLANT | Op het eerste gezicht lijken Jan en Aukje Buunk in Borculo in een gewoon huis te wonen. Maar bij nader inzien zitten ze tussen veel handige snufjes. Geen wonder met zo’n Willy Wortel in huis. Jan plaatste zich bij het SBS6-programma ‘Wat een uitvinding’ met zijn ‘plantswinger’ voor de finale.

ZO KLINKT HET VIERDAAGSELIED | Marcel Boekhoorn, Hubert Bruls en Janneke Scherpenhuyzen lopen samen een muziekstudio binnen... Dat klinkt als het begin van een mop, maar blijkt in dit geval de basis voor een heuse meezinger. Een lied dat tijdens de Vierdaagse wel eens massaal door Nijmegen kan galmen.

GELIEFDE MENTOR TINEKE HERDACHT | Meisjes in lange jurken en jongens in kostuum rijden door het centrum van Druten in de prachtigste auto’s, vrachtwagens en tractoren. Vrijdag was de jaarlijkse Pax Christi-galatour. Enkele voertuigen hadden een rouwvlag. Ter nagedachtenis aan mentor Tineke.

STAAND IN EEN PLAS BLOED GRIJPT CONDUCTEUR MARIO IN BIJ STEEKPARTIJ IN TREIN | Hoofdconducteur Mario Drent vreesde voor zijn leven toen hij staand in een plas bloed in een coupé twee vechtende groepen uit elkaar probeerde te houden. ,,Die furieuze blik. Die zal ik nooit meer vergeten.”

