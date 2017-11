MST krijgt geld voor studie naar opsporen longkanker via urine

ENSCHEDE - Met behulp van een urinemonster kan mogelijk in een vroeg stadium longkanker worden ontdekt. Onderzoekers en artsen van MST, UT en het bureau JR&D Services uit Enschede kregen dinsdagavond 50 mille om hier een studie naar te doen.

Blijkt het inderdaad mogelijk, dan kan dit de basis zijn van een nieuwe manier van gezondheidsmonitoring. Dat is een methode waardoor de behandeling van de ziekte eerder begint, wat voor de patiënt grote voordelen heeft. Daarnaast scheelt de vroege detectie van kanker de samenleving veel geld.

Prijzen

De studie naar urine is één van de elf projecten die gisteravond in de prijzen viel bij het fonds Pioneers in Health Care van de Universiteit Twente, verzekeraar Menzis, MST, ZGT, Deventer Ziekenhuis en Hogeschool Saxion.

Samen krijgen de elf projecten ruim een half miljoen euro om de zorg voor patiënten te verbeteren.

In elk project is sprake van samenwerking tussen medisch specialisten en technisch onderzoekers. "Doel van het fonds is ook dat onderzoekers en zorgwerkers uit de praktijk elkaars taal leren spreken. Dat leidt tot veel goeds", aldus een woordvoerder.

Een tweede gezamenlijk project van MST en UT behelst een studie naar de samenstelling van moedermelk. Te vroeg geboren baby's hebben vaak niet genoeg aan borstvoeding. Ze krijgen er iets bij wat Human Milk Fortiers heet. Om te weten hoeveel zij daarvan nodig hebben, wordt nu eerst onderzocht wat er precies in moedermelk zit.

Slaapstoornissen

Eveneens 50 mille gaat naar een team van MST, Roessingh Research & Development dat onderzoek doet naar slaapstoornissen. Wie lijdt aan slapeloosheid of slaapapneu kan worden uitgenodigd om een nachtje in het ziekenhuis te komen slapen. Een medewerker doet de nachtelijke slaapregistratie. Maar de manier waarop dat nu gebeurt is kostbaar en niet volledig objectief. Met de bijdrage van Pioneers in Health Care wordt een nieuwe, betrouwbare en automatische techniek ontwikkeld.