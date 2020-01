Multimiljonair uit Dronten koopt deel Bonaire: eilandbewoners vrezen voor de natuur

Breemhaar, die in de Quote 500 staat, wordt de eigenaar van Bolivia en enkele andere kleinere voormalige plantages op Bonaire, het eiland in het Caribische deel van Nederland. Bolivia was in het verleden een geitenplantage en ligt aan de oostkust van Bonaire. Het gebied bestaat uit ongeveer tien procent van Bonaire. Breemhaar bevestigt berichtgeving van Trouw dat hij Bonaire Properties NV, de firma die tot voor kort in het bezit van het gebied was, heeft gekocht.