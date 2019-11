Muziek-bv van zanger Thomas Berge failliet verklaard

Nousjka uit Nijmegen heeft haar hulpkat Beebs weer terug

16:47 NIJMEGEN - Nousjka van de Watering uit Nijmegen is dolgelukkig. Ze heeft haar Siberische boskat weer terug. ,,Het is mijn hulpkat: ik heb PTSS, Beebs maakt me rustig en verjaagt de nachtmerries.”