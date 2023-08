Na 1 dag in Thailand stuurt Martijn van B&B Vol Liefde Silvana al naar huis: ‘Kort maar krachtig’

In haar zoektocht naar ware liefde besloot Silvana Huwae Sahetapy (47) uit Nijverdal naar het verre Hua Hin in Thailand af te reizen. En die reis legde ze af voor de Rotterdamse B&B-eigenaar Martijn (47). Met een koffer gevuld met kleding kwam ze binnen, maar tijd om die koffer uit te pakken kreeg ze nauwelijks...

Meer dan 1 miljoen kijkers zagen donderdagavond haar entree in het populaire datingprogramma B&B Vol Liefde op RTL4. Silvana Huwae Sahetapy (47) uit Nijverdal stapte in het vliegtuig naar Thailand om het liefdesavontuur aan te gaan met B&B-eigenaar Martijn. Haar doel? „Ik hoop dat we samen leuke dagen tegemoet gaan. Ik hoop dat we een leuke klik hebben”, zegt ze in de aflevering vrijdagavond.

Charmante dame

De komst van de Nijverdalse is voor B&B-eigenaar Martijn onverwachts. Silvana is de derde vrouw die bij de Rotterdammer op bezoek komt. En in eerste instantie lijkt hij enthousiast. „Het is een heel leuke en charmante dame die binnenkomt. Volgens mij is ze lekker energiek”, vertelt Martijn. Ze geven elkaar drie zoenen. Er lijkt geen vuiltje aan de lucht.

Silvana heeft de B&B-eigenaar naar eigen zeggen veel te bieden. „Hij lijkt me een heel spontane en lieve man. Wat ik de bieden heb? Dat is een verrassing. Nee, ik bied hem een luisterend oor. En gezelligheid.”

Silvana ergert mij op een natuurlij­ke manier, terwijl ze niks fout doet Martijn, B&B-eigenaar

Piercing en tattoos

Maar na haar eerste nacht in B&B Say Cheese in Hua Hin in Thailand lijken de eerste ergernissen bij Martijn al te ontstaan. „Ik ga er geen doekjes om winden. Er zijn heel veel dingen die voor mij afknappers zijn”, stelt hij. Vooral het uitgesproken uiterlijk van Silvana spreekt hem niet aan. „Ze heeft een tattoo in haar nek en op haar vingers. En een piercing in haar bovenlip. Dat heb ik niet gezien op haar filmpje.”

Om tot rust te komen neem Martijn zijn dates mee naar de massagesalon. Een plek waar hij regelmatig komt. Silvana stuntelt met haar massagestoel. Martijn: „Silvana ergert mij op een natuurlijke manier, terwijl ze niks fout doet. Zelfs bij de massage voelde ik me geïrriteerd.”

Geen connectie

Als de B&B-eigenaar en Silvana vervolgens met zijn tweeën op een terrasje zitten, heeft Martijn een duidelijke boodschap. „Ik waardeer het enorm dat je geschreven hebt en dat je gekomen bent. Maar ik ga nu iets zeggen dat misschien niet zo leuk is”, zegt hij. „Ik voel geen enkele connectie of iets dergelijks. Ik voel me totaal niet op mijn gemak.”

Silvana wordt na slechts een dag in Thailand naar huis gestuurd, maar ze is er niet bepaald rouwig om. „Ik had hetzelfde, maar ik wilde nog even de kat uit de boom kijken”, stelt ze. „Ik ben langer onderweg geweest dan dat ik bij Martijn ben geweest. Maar it is what it is...”

Volledig scherm B&B-eigenaar Martijn (47) heeft een bed & breakfest in Thailand. © RTL4