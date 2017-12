Na broertje (2) ook zusje (5) overleden door Zeeuws verkeersdrama

Leeuw Thor doodt leeuwin voor ogen publiek in Burgers' Zoo

18:33 ARNHEM - Mannetjesleeuw Thor in Burgers' Zoo heeft voor het oog van het publiek rond 15.00 uur een vrouwtjesleeuw doodgebeten. Volgens biologe Wineke Schoo van het dierenpark renden de dieren achter elkaar aan en is de vrouwtjesleeuw later dood gevonden.